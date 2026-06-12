Vouneuil-sur-Vienne

Visite exploration

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-06 11:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Au fil d’une balade, apprenez à reconnaître la biodiversité du Pinail libellules, grenouilles, plantes carnivores, oiseaux… Au travers de mini ateliers, à faire en famille notamment, vous serez les acteurs d’une découverte originale tout en explorant l’histoire des landes et mares du Pinail.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve de 9h30 à 11h30.

Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées).

Chiens interdits même tenus en laisse.

Sortie gratuite avec inscription obligatoire sur HelloAsso

Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes sur réservation).

Renseignements auprès de GEREPI au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite exploration

L’événement Visite exploration Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne