Visite exploration Vouneuil-sur-Vienne
Visite exploration Vouneuil-sur-Vienne lundi 6 juillet 2026.
Vouneuil-sur-Vienne
Visite exploration
La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-06 11:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Au fil d’une balade, apprenez à reconnaître la biodiversité du Pinail libellules, grenouilles, plantes carnivores, oiseaux… Au travers de mini ateliers, à faire en famille notamment, vous serez les acteurs d’une découverte originale tout en explorant l’histoire des landes et mares du Pinail.
Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve de 9h30 à 11h30.
Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées).
Chiens interdits même tenus en laisse.
Sortie gratuite avec inscription obligatoire sur HelloAsso
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes sur réservation).
Renseignements auprès de GEREPI au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .
La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite exploration
L’événement Visite exploration Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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