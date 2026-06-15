Vouneuil-sur-Vienne

Le Petit Explorateur du Pinail

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-27 10:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-10

Laissez-vous guider au fil du sentier de découverte par Léon le Triton, la mascotte du Pinail, qui vous proposera différents jeux, des énigmes et des activités adaptées aux enfants dès 3 ans mais aussi aux plus grands. Pas à pas, vous (re)découvrirez l’histoire et la biodiversité extraordinaire du Pinail tout en vous amusant. Activité gratuite ; Dès 3 ans

Du 06 juillet au 28 août, départ entre 9h et 9h30 les lundis et vendredis et de 9h à 10h les mardis et jeudis (sauf jours fériés).

>Récupérez votre sac à dos au chalet d’accueil de la réserve et partez directement à la découverte du sentier !

Chiens interdits même tenus en laisse. Prévoir une tenue adaptée à la marche et aux conditions météo. .

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Petit Explorateur du Pinail

L’événement Le Petit Explorateur du Pinail Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne