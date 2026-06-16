Sortie crépusculaire Vouneuil-sur-Vienne
Sortie crépusculaire Vouneuil-sur-Vienne mercredi 8 juillet 2026.
Vouneuil-sur-Vienne
Sortie crépusculaire
La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08 22:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
A la nuit tombée, rejoignez votre guide nature pour partir à la découverte des sentiers du Pinail… dans une ambiance rythmée par le réveil de la faune nocturne.
Rendez vous au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne, à 21h (juillet)/ à 20h30 (août).
Tenues adaptées aux conditions météo et lampe indispensable (chaussures de marche ou bottes recommandées).
Interdit aux vélos et aux chiens même tenus en laisse.
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes).
Sortie gratuite. Inscriptions obligatoires sur Helloasso.
Renseignements auprès de GEREPI au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .
La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Sortie crépusculaire
L’événement Sortie crépusculaire Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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