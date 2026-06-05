Cahors

Balade géologique

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Organisée par le Cercle Quercinois des Sciences de la Terre (CQST) dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie.

Organisée par le Cercle Quercinois des Sciences de la Terre (CQST) dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie.

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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 48 06 34 50 contact.cqst@francemel.com

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English :

Organized by the Cercle Quercinois des Sciences de la Terre (CQST) as part of the Journées Nationales de la Géologie.

L’événement Balade géologique Cahors a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot