Balade Gourmande et Musicale Crézancy-en-Sancerre

Les Vignerons d’Honneur de Crézancy organisent tous les deux ans la balade gourmande !

RDV incontournable des amoureux de l’AOC Sancerre !

Retrouvez tous les produits locaux, les bonnes cuvées et les bons vivants de ce village vigneron.

10 km et au moins 6 pauses vigneronnes

? Le principe est simple et convivial

Une balade de 10 km au cœur du vignoble de Crézancy-en-Sancerre, ponctuée de 6 haltes, où vous dégusterez à chaque étape un met accompagné d’un verre de vin, le tout en musique, au son de jolies mélodies.

?????????? Les départs sont libres entre 9h30 et 11h30

chacun marche à son rythme et profite pleinement du moment, des paysages et de l’ambiance.

??? Tarif 45 € par personne

?? Pour suivre l’actualité de la Balade, les préparatifs et les coulisses, retrouvez-nous sur

• Facebook Balade Gourmande de Crézancy

• Instagram: baladegourmandedecrezancy 45 .

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 34 94 46 baladegourmande.crezancy@gmail.com

English :

Every two years, the Vignerons d’Honneur de Crézancy organize the Balade Gourmande!

A must for all AOC Sancerre lovers!

Discover all the local produce, fine vintages and bon vivants of this winegrowing village.

10 km and at least 6 winegrower breaks

