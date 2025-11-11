Balade Gourmande et Musicale Crézancy-en-Sancerre
Balade Gourmande et Musicale
Crézancy-en-Sancerre Cher
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 11:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Les Vignerons d’Honneur de Crézancy organisent tous les deux ans la balade gourmande !
RDV incontournable des amoureux de l’AOC Sancerre !
Retrouvez tous les produits locaux, les bonnes cuvées et les bons vivants de ce village vigneron.
10 km et au moins 6 pauses vigneronnes
? Le principe est simple et convivial
Une balade de 10 km au cœur du vignoble de Crézancy-en-Sancerre, ponctuée de 6 haltes, où vous dégusterez à chaque étape un met accompagné d’un verre de vin, le tout en musique, au son de jolies mélodies.
?????????? Les départs sont libres entre 9h30 et 11h30
chacun marche à son rythme et profite pleinement du moment, des paysages et de l’ambiance.
??? Tarif 45 € par personne
?? Pour suivre l’actualité de la Balade, les préparatifs et les coulisses, retrouvez-nous sur
• Facebook Balade Gourmande de Crézancy
• Instagram: baladegourmandedecrezancy 45 .
Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 34 94 46 baladegourmande.crezancy@gmail.com
English :
Every two years, the Vignerons d’Honneur de Crézancy organize the Balade Gourmande!
A must for all AOC Sancerre lovers!
Discover all the local produce, fine vintages and bon vivants of this winegrowing village.
10 km and at least 6 winegrower breaks
L’événement Balade Gourmande et Musicale Crézancy-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois