[Crézanswing]: Concert de guitare classique au profit de l’église Crézancy-en-Sancerre
Crézancy-en-Sancerre Cher
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-05-03 17:00:00
Yves HELIAS, grand guitariste, est programmateur du festival Off de Boucard.
Il interprétera JS Bach, Fernando Sor, Augustin Barios etc
Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 68 30 71 crezanswing@gmail.com
English :
Yves HELIAS, great guitarist, is programmer of the Off de Boucard festival.
He will be playing JS Bach, Fernando Sor, Augustin Barios etc
