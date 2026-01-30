[Crézanswing]: Concert de guitare classique au profit de l’église

Crézancy-en-Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Yves HELIAS, grand guitariste, est programmateur du festival Off de Boucard.

Il interprétera JS Bach, Fernando Sor, Augustin Barios etc

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 68 30 71 crezanswing@gmail.com

English :

Yves HELIAS, great guitarist, is programmer of the Off de Boucard festival.

He will be playing JS Bach, Fernando Sor, Augustin Barios etc

