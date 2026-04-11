Portes ouvertes du domaine Dauny et animations Crézancy-en-Sancerre
Portes ouvertes du domaine Dauny et animations Crézancy-en-Sancerre lundi 25 mai 2026.
Crézancy-en-Sancerre
Portes ouvertes du domaine Dauny et animations
Crézancy-en-Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Le domaine Dauny vous invite aux portes ouvertes, sur la journée des Vignerons Indépendants.
Visite commentée de cave, balade à travers les vignes, animations diverses….
Le domaine Dauny vous invite aux portes ouvertes, sur la journée des Vignerons Indépendants.
Visite commentée de cave, balade à travers les vignes, animations diverses…. .
Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire
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English :
The Dauny estate invites you to an open house on Vignerons Indépendants day.
Guided cellar tour, stroll through the vineyards, various activities….
L’événement Portes ouvertes du domaine Dauny et animations Crézancy-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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