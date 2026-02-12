Journées Dégustations Crézancy-en-Sancerre
Journées Dégustations Crézancy-en-Sancerre jeudi 14 mai 2026.
Journées Dégustations
Crézancy-en-Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Explorez nos vignobles, dégustez ses cuvées de Sancerre et Menetou-Salon. Une expérience sensorielle unique vous attend !
Découvrez le Domaine La Gemière et ses Journées Dégustations !
Plongez dans l’univers de ses vignobles, explorez ses caves, et laissez-vous séduire par ses cuvées de Sancerre et Menetou-Salon.
Accompagnées de crottins de Chavignol, ces dégustations vous promettent une expérience sensorielle unique.
Vous pourrez tester vos connaissances avec notre jeu Quiz des senteurs. .
Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 07 96 contact@domainelegemiere.fr
English :
Explore our vineyards, taste our Sancerre and Menetou-Salon cuvées, and enjoy a pipette baptism. A unique sensory experience awaits you!
L’événement Journées Dégustations Crézancy-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois