Journées Dégustations

Crézancy-en-Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Explorez nos vignobles, dégustez ses cuvées de Sancerre et Menetou-Salon. Une expérience sensorielle unique vous attend !

Découvrez le Domaine La Gemière et ses Journées Dégustations !

Plongez dans l’univers de ses vignobles, explorez ses caves, et laissez-vous séduire par ses cuvées de Sancerre et Menetou-Salon.

Accompagnées de crottins de Chavignol, ces dégustations vous promettent une expérience sensorielle unique.

Vous pourrez tester vos connaissances avec notre jeu Quiz des senteurs. .

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 07 96 contact@domainelegemiere.fr

English :

Explore our vineyards, taste our Sancerre and Menetou-Salon cuvées, and enjoy a pipette baptism. A unique sensory experience awaits you!

