Balade gourmande Les 3 châteaux Erdeven
Balade gourmande Les 3 châteaux Erdeven dimanche 7 juin 2026.
Erdeven
Balade gourmande Les 3 châteaux
Entrée du parc de Kéravéon Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:30:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
En famille ou entre amis, venez découvrir ou redécouvrir les trois châteaux d’Erdeven au gré d’une balade gourmande ponctuée d’anecdotes et déguster les produits locaux qui contribuent à la singularité de notre territoire. Accessible à tous, le tracé d’une dizaine de kilomètres vous mènera entre campagne et forêt.
Rendez-vous à l’entrée du Parc de Keravéon à Erdeven, pensez à prendre de bonnes chaussures, chapeau et bouteille d’eau.
Pour des raisons de sécurité nos amis les chiens ne sont pas autorisés.
Tarifs: 15€ par personne et 10€ pour les moins de 12 ans. Départ à 10h30, le café est offert avant l’heure de départ
Réservez d’ores et déjà votre dimanche 7 juin et inscrivez-vous sans attendre! Dans la limite des places disponibles !
Inscriptions à l’office de tourisme d’Erdeven, d’Etel et par téléphone au 02 44 84 56 56. .
Entrée du parc de Kéravéon Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English : Balade gourmande Les 3 châteaux
L’événement Balade gourmande Les 3 châteaux Erdeven a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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