Erdeven

Balade gourmande Les 3 châteaux

Entrée du parc de Kéravéon Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

En famille ou entre amis, venez découvrir ou redécouvrir les trois châteaux d’Erdeven au gré d’une balade gourmande ponctuée d’anecdotes et déguster les produits locaux qui contribuent à la singularité de notre territoire. Accessible à tous, le tracé d’une dizaine de kilomètres vous mènera entre campagne et forêt.

Rendez-vous à l’entrée du Parc de Keravéon à Erdeven, pensez à prendre de bonnes chaussures, chapeau et bouteille d’eau.

Pour des raisons de sécurité nos amis les chiens ne sont pas autorisés.

Tarifs: 15€ par personne et 10€ pour les moins de 12 ans. Départ à 10h30, le café est offert avant l’heure de départ

Réservez d’ores et déjà votre dimanche 7 juin et inscrivez-vous sans attendre! Dans la limite des places disponibles !

Inscriptions à l’office de tourisme d’Erdeven, d’Etel et par téléphone au 02 44 84 56 56. .

Entrée du parc de Kéravéon Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English : Balade gourmande Les 3 châteaux

L’événement Balade gourmande Les 3 châteaux Erdeven a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon