Balade gourmande Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains
dimanche 27 septembre 2026 · Salle Sidney Bechet · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Balade gourmande
Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Balade Gourmande 3ème édition.
Parcours pédestre au départ de Saint-Honoré-les-Bains.
Circuit de 12 km, départ entre 11h et 13h.
Tarif adulte 30 €, enfant 14 €.
Inscriptions avant le 21 septembre par mail ou par téléphone sthopromo58@gmail.com
A.Lemerle 06 83 44 98 31 / J.M. Geisser 06 75 38 35 05 .
Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 38 35 05 sthopromo58@gmail.com
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English : Balade gourmande
L’événement Balade gourmande Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Rives du Morvan
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