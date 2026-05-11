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AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Balade gourmande Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

dimanche 27 septembre 2026 · Salle Sidney Bechet · Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Salle Sidney Bechet
Adresse
Avenue du Docteur Segard
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

Balade gourmande

Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Balade Gourmande 3ème édition.
Parcours pédestre au départ de Saint-Honoré-les-Bains.
Circuit de 12 km, départ entre 11h et 13h.
Tarif adulte 30 €, enfant 14 €.
Inscriptions avant le 21 septembre par mail ou par téléphone sthopromo58@gmail.com
A.Lemerle 06 83 44 98 31 / J.M. Geisser 06 75 38 35 05   .

Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 38 35 05  sthopromo58@gmail.com

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English : Balade gourmande

L’événement Balade gourmande Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Rives du Morvan

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