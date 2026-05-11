Balade gourmande Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Balade gourmande

Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Balade Gourmande 3ème édition.

Parcours pédestre au départ de Saint-Honoré-les-Bains.

Circuit de 12 km, départ entre 11h et 13h.

Tarif adulte 30 €, enfant 14 €.

Inscriptions avant le 21 septembre par mail ou par téléphone sthopromo58@gmail.com

A.Lemerle 06 83 44 98 31 / J.M. Geisser 06 75 38 35 05 .

Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 38 35 05 sthopromo58@gmail.com

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English : Balade gourmande

L’événement Balade gourmande Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Rives du Morvan