Les Petites oreilles Au Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Les Petites oreilles

Au Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuiles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Un moment joyeux pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagné d’un parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle. Au programme histoires courtes et petits jeux tout en couleurs. .

Au Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuiles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Les Petites oreilles

L’événement Les Petites oreilles Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan