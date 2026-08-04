Les Petites oreilles Au Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
vendredi 28 août 2026 · Au Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Les Petites oreilles
Au Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuiles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Un moment joyeux pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagné d’un parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle. Au programme histoires courtes et petits jeux tout en couleurs. .
Au Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuiles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Les Petites oreilles
L’événement Les Petites oreilles Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan
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