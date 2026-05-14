Balade Gustative d’Eclats de Juin Bourges
Balade Gustative d’Eclats de Juin Bourges dimanche 31 mai 2026.
Bourges
Balade Gustative d’Eclats de Juin
108 Rue Jean Baffier Bourges Cher
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Partez pour une balade gourmande et solidaire de 8 km à Bourges, au profit de la recherche contre la maladie de Charcot.
L’Amicale du personnel des lycées Jacques Cœur et les étudiants du BTS NDRC organisent la Balade gustative Éclats de juin , une marche solidaire de 8 km au cœur du centre historique de Bourges. Ouvert à tous, cet événement convivial propose un départ entre 9h et 10h depuis le parvis du lycée Jacques Cœur, avec un ravitaillement aux Prés Fichaux. La matinée se prolongera par un repas bucolique et des animations dans le parc du lycée Jacques Cœur. Les fonds récoltés seront reversés à une association soutenant la recherche contre la maladie de Charcot.
Tarif 8 € en prévente, 10 € sur place. Inscription via QR code ou en ligne. 8 .
108 Rue Jean Baffier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire baladeJC@orange.fr
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English :
Join us for an 8km gourmet walk in Bourges, in aid of research into Charcot’s disease.
L’événement Balade Gustative d’Eclats de Juin Bourges a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES
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