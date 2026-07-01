Balade historique et paysagère, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Balade historique et paysagère 19 juillet et 2 août Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T15:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T15:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’un des derniers jardins pittoresques d’Europe, où la nature sublimée par l’homme est reine. Rencontrez le marquis de Laborde, le commanditaire, l’architecte François Joseph Bélanger, et le peintre Hubert Robert, qui ont façonné ce lieu unique.

TOUT PUBLIC – Plein tarif : 7 € – Tarif réduit : 3,50€ – Sur réservation : 01 64 94 99 10 ou tourisme@caese.fr

Lieu de rendez-vous : Office du tourisme du Mérévillois

En partenariat avec la communauté d’agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0164949910 »}] [{« link »: « mailto:tourisme@caese.fr »}] Le Domaine départemental de Méréville est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58 hectares situé au sud de l’Essonne. Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, le parc s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Des fabriques, constructions ornementales pleines de symboles, ponctuent le paysage et créent des « scènes » aux caractères variés. Plusieurs peintures de paysage s’offrent ainsi aux visiteurs. C’est un parcours de sensations que le promeneur est invité à suivre qui le mène dans un voyage initiatique, poétique et imaginaire à travers une nature sublimée…

Visite guidée du domaine départemental de Méréville

T. Cochet-Peduzzi