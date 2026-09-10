Balade « Inondations et patrimoine », Pont Sainte-Madeleine, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Pont Sainte-Madeleine · Strasbourg
Informations pratiques
Balade « Inondations et patrimoine » Samedi 19 septembre, 16h00 Pont Sainte-Madeleine Bas-Rhin
Balade gratuite. Nombre de places limité à 20 participants. Inscription obligatoire via le lien suivant : :https://www.eventbrite.com/e/billets-balade-inondations-et-patrimoine-1994558359746?aff=oddtdtcreator
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir, au cours d’une balade au cœur du centre-ville de Strasbourg, comment l’eau et les inondations ont marqué l’histoire de la ville. De l’évolution de la ville aux aménagements conçus pour s’adapter aux crues, cette promenade vous dévoilera un patrimoine marqué par la présence de l’eau.
Pont Sainte-Madeleine Pont Sainte Madeleine 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est
Venez découvrir, au cours d’une balade au cœur du centre-ville de Strasbourg, comment l’eau et les inondations ont marqué l’histoire de la ville. De l’évolution de la ville aux aménagements conçus un…
©Jérôme Dorkel / Strasbourg Eurométropole
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