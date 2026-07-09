Informations pratiques

Saint-Dyé-sur-Loire

Balade Ligérienne en chansons au fil de la Loire

73 Rue Nationale Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 16:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Balade Ligérienne en chansons au fil de la Loire. Embarquez pour une sortie authentique au rythme de la Loire et des chansons de mariniers.

Balade Ligérienne en chansons au fil de la Loire. Embarquez pour une sortie authentique au rythme de la Loire et des chansons de mariniers. 14 .

73 Rue Nationale Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 88 13 35 46 marins.port.chambord@gmail.com

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English :

A Lighthearted Musical Cruise Along the Loire. Embark on an authentic journey set to the rhythm of the Loire and the songs of the riverboatmen.

L’événement Balade Ligérienne en chansons au fil de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT41