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Balade Ligérienne en chansons au fil de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire

jeudi 27 août 2026 · Saint-Dyé-sur-Loire

Balade Ligérienne en chansons au fil de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
73 Rue Nationale
Ville
41500 Saint-Dyé-sur-Loire
Département
Loir-et-Cher
Tarif
14 14 14 Tarif de base plein tarif

Saint-Dyé-sur-Loire

Balade Ligérienne en chansons au fil de la Loire

73 Rue Nationale Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Balade Ligérienne en chansons au fil de la Loire. Embarquez pour une sortie authentique au rythme de la Loire et des chansons de mariniers.
Balade Ligérienne en chansons au fil de la Loire. Embarquez pour une sortie authentique au rythme de la Loire et des chansons de mariniers. 14  .

73 Rue Nationale Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 88 13 35 46  marins.port.chambord@gmail.com

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English :

A Lighthearted Musical Cruise Along the Loire. Embark on an authentic journey set to the rhythm of the Loire and the songs of the riverboatmen.

L’événement Balade Ligérienne en chansons au fil de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT41

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