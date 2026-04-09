Saint-Dyé-sur-Loire

Octobre Un Mois Une Action Agissons pour une Loire propre avec la Maison de la Loire

Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Rejoignez-nous pour une matinée dédiée à la préservation de l’environnement en participant à notre opération de nettoyage et de ramassage des déchets le long des berges de la Loire. Armés de gants et de sacs, nous travaillerons ensemble pour débarrasser notre belle région des détritus.

Rejoignez-nous pour une matinée dédiée à la préservation de l’environnement en participant à notre opération de nettoyage et de ramassage des déchets le long des berges de la Loire. Armés de gants et de sacs, nous travaillerons ensemble pour débarrasser notre belle région des détritus qui menacent sa faune et sa flore. N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur et votre motivation pour contribuer à une cause qui nous concerne tous. .

Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

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English :

Join us for a morning dedicated to preserving the environment by taking part in our clean-up and litter-picking operation along the banks of the Loire. Armed with gloves and bags, we’ll work together to rid our beautiful region of litter.

L’événement Octobre Un Mois Une Action Agissons pour une Loire propre avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT41