Saint-Dyé-sur-Loire

Conférence sur les microplastiques avec la Maison de la Loire

Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Rejoignez-nous pour une conférence sur les microplastiques, ces particules invisibles qui polluent nos rivières et océans et menacent la faune. Des experts expliqueront leur impact sur l’écosystème aquatique et les mesures à prendre pour réduire leur présence.

Rejoignez-nous pour une conférence sur les microplastiques, ces particules invisibles qui polluent nos rivières et océans et menacent la faune. Des experts expliqueront leur impact sur l’écosystème aquatique et les mesures à prendre pour réduire leur présence. Découvrez également les dernières recherches et innovations pour lutter contre cette pollution. C’est une opportunité unique pour tous de mieux comprendre les défis environnementaux et d’agir ensemble pour un avenir durable. .

Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

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English :

Join us for a conference on microplastics, the invisible particles that pollute our rivers and oceans and threaten wildlife. Experts will explain their impact on the aquatic ecosystem and the measures that can be taken to reduce their presence.

L’événement Conférence sur les microplastiques avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT41