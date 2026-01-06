Fête de la petite cité de caractère de Saint-Dyé-sur-Loire

Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

Fête de la petite cité de caractère de Saint-Dyé-sur-Loire. Venez participer à une visite vivante et insolite de ce village typique des bords de Loire ayant intégré le réseau des‘petites cités de caractères’.

Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 60 46 contact@maisondeloire41.fr

English :

Fête de la petite cité de caractère de Saint-Dyé-sur-Loire. Come and take part in a lively and unusual tour of this typical village on the banks of the Loire, which has joined the network of petites cités de caractères (small towns of character).

