Festillésime 41 Voix et violoncelle à Saint-Dyé-sur-Loire Saint-Dyé-sur-Loire
dimanche 30 août 2026 · Saint-Dyé-sur-Loire
Informations pratiques
Saint-Dyé-sur-Loire
Festillésime 41 Voix et violoncelle à Saint-Dyé-sur-Loire
Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.
Vivez un moment suspendu hors du temps avec ce concert intimiste à deux voix et violoncelle. Des airs en français sur de magnifiques poèmes de Victor Hugo, Paul Verlaine, Théodore de Banville, Sully Prudhomme… Des airs poétiques et vibrants Nuit d’étoile de Debussy, Marine de Massenet , La pastorale de Saint Saëns, Les trois oiseaux de Léo Delibes, Au bord de l’eau , La lune blanche luit dans les bois de Fauré… 12 .
Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 63 15 touretdetours@laposte.net
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English :
Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.
L’événement Festillésime 41 Voix et violoncelle à Saint-Dyé-sur-Loire Saint-Dyé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental 41
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