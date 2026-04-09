Saint-Dyé-sur-Loire

Septembre Un Mois Une Action Découverte des odonates 2 détermination avec la Maison de la Loire

Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Lors de cette matinée dédiée à l’étude, vous aurez l’opportunité d’explorer le cycle de vie fascinant des libellules en observant leurs exuvies, ces enveloppes laissées après la métamorphose des larves.

Lors de cette matinée dédiée à l’étude, vous aurez l’opportunité d’explorer le cycle de vie fascinant des libellules en observant leurs exuvies, ces enveloppes laissées après la métamorphose des larves. Vous apprendrez à identifier différentes espèces et à recueillir des données qui contribueront aux recherches sur la biodiversité locale. Apportez votre curiosité et votre passion pour la nature pour une matinée riche en découvertes et en apprentissages. .

Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

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English :

During this morning dedicated to study, you’ll have the opportunity to explore the fascinating life cycle of dragonflies by observing their exuviae, the envelopes left behind after larval metamorphosis.

L’événement Septembre Un Mois Une Action Découverte des odonates 2 détermination avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT41