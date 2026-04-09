Les mercredis de la Loire avec la Maison de la Loire les animaux de la peur Saint-Dyé-sur-Loire
Les mercredis de la Loire avec la Maison de la Loire les animaux de la peur Saint-Dyé-sur-Loire mercredi 28 octobre 2026.
Saint-Dyé-sur-Loire
Les mercredis de la Loire avec la Maison de la Loire les animaux de la peur
Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 09:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Les mercredis de la Loire
Vous aimez la nature, l’histoire, ou tout simplement les belles découvertes ? Alors, les Mercredis de la Loire sont faits pour vous ! Chaque mercredi, la Maison de la Loire 41 vous invite à une aventure unique. 14 .
Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr
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Wednesdays in the Loire
L’événement Les mercredis de la Loire avec la Maison de la Loire les animaux de la peur Saint-Dyé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT41
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