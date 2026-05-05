Balade Littéraire Bords de Vienne Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges
Balade Littéraire Bords de Vienne Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges samedi 6 juin 2026.
Limoges
Balade Littéraire Bords de Vienne
Rendez-vous communiqué sur le billet 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Accompagnés d’un guide conférencier, embarquez pour une balade littéraire le long des bords de Vienne et sur les terrasses de la Cité. Entre extraits choisis et éclairages contextuels, vivez une expérience sensible qui mêle découverte et plaisir des mots.
– Balade d’i1h30 non accessible PMR.
– Réservation obligatoire en amont sur le site internet ou en physique à l’Office de Tourisme de Limoges.
– Rendez-vous communiqué sur le billet
Billet non échangeable, non remboursable. .
Rendez-vous communiqué sur le billet 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destinatio-limoges.com
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English : Balade Littéraire Bords de Vienne
L’événement Balade Littéraire Bords de Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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