Balade littéraire LIRE À LIMOGES Musée des Beaux-Arts Limoges
Balade littéraire LIRE À LIMOGES Musée des Beaux-Arts Limoges dimanche 7 juin 2026.
Limoges
Balade littéraire LIRE À LIMOGES
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:30:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre du festival Lire À Limoges, un auteur invité vous convie à une balade littéraire à travers l’exposition Lecture(s) au sein du musée des Beaux-Arts de la ville, ancien palais épiscopal.
Réservations auprès des organisateurs. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 60 61
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English : Balade littéraire LIRE À LIMOGES
L’événement Balade littéraire LIRE À LIMOGES Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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