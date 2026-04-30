Pontivy

Balade mob’

Stival Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Balade en mobylette de 40 km avec un départ à 10h.

6€ balade seule et 16€ balade + repas (sur inscription de préférence). .

Stival Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 17 32 48 16

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English :

L’événement Balade mob’ Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté