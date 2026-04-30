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Balade mob’ Pontivy

Balade mob’ Pontivy samedi 6 juin 2026.

Adresse : Stival

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pontivy

Balade mob’

Stival Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Balade en mobylette de 40 km avec un départ à 10h.
6€ balade seule et 16€ balade + repas (sur inscription de préférence).   .

Stival Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 17 32 48 16 

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English :

L’événement Balade mob’ Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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