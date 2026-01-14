Balade Natur’à Pattes Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay

Balade Natur’à Pattes

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez jouer avec la nature avec Cindy Chavana.



Le printemps est désormais installé, profitons du rêve de la nature… si belle à regarder… si agréable à fouler… ette a tant à nous offrir !

English :

Come and play with nature with Cindy Chavana.



Spring is here and let’s enjoy the dream of nature… so beautiful to look at… so pleasant to walk on… and it has so much to offer us!

L’événement Balade Natur’à Pattes Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Loire Semène