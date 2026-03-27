Tournoi de Volley Gymnase Saint-Didier-en-Velay

Tournoi de Volley

Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Rendez-vous au gymnase pour un moment sportif et convivial !

Un tournoi ouvert à tous, dans une ambiance dynamique et festive.

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Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 10 44 39 mtrescarte@gmail.com

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English :

See you at the gymnasium for a sporting and friendly event!

A tournament open to all, in a dynamic and festive atmosphere.

L’événement Tournoi de Volley Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Loire Semène