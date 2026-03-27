Tournoi de Volley Gymnase Saint-Didier-en-Velay
Tournoi de Volley Gymnase Saint-Didier-en-Velay samedi 25 avril 2026.
Tournoi de Volley
Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Rendez-vous au gymnase pour un moment sportif et convivial !
Un tournoi ouvert à tous, dans une ambiance dynamique et festive.
.
Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 10 44 39 mtrescarte@gmail.com
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English :
See you at the gymnasium for a sporting and friendly event!
A tournament open to all, in a dynamic and festive atmosphere.
L’événement Tournoi de Volley Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Loire Semène
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