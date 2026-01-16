Dezic’N’Trail Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay
Dezic’N’Trail Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay dimanche 10 mai 2026.
Dezic’N’Trail
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Le Dezic’N’Trail est de retour pour sa cinquième édition !
Pour fêter ses 5 ans, Dézic’N’Trail fait son cirque.
Le Dézic’N’Trail est bien plus qu’un trail, c’est un festi-trail, un festivald e bonne humeur, de surprises gourmandes et musicales.
.
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Dezic’N’Trail is back for its fifth edition!
To celebrate its 5th anniversary, Dézic’N’Trail puts on a circus show.
The Dézic’N’Trail is much more than a trail, it’s a festi-trail, a festival of good humor, gourmet surprises and music.
L’événement Dezic’N’Trail Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Loire Semène