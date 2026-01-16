Dezic’N’Trail Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

Dezic’N’Trail

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-10 07:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le Dezic’N’Trail est de retour pour sa cinquième édition !

Pour fêter ses 5 ans, Dézic’N’Trail fait son cirque.



Le Dézic’N’Trail est bien plus qu’un trail, c’est un festi-trail, un festivald e bonne humeur, de surprises gourmandes et musicales.

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Dezic’N’Trail is back for its fifth edition!

To celebrate its 5th anniversary, Dézic’N’Trail puts on a circus show.



The Dézic’N’Trail is much more than a trail, it’s a festi-trail, a festival of good humor, gourmet surprises and music.

L’événement Dezic’N’Trail Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Loire Semène