Balade nature dans le parc des Dagneaux : connaitre et protéger les plantes sauvages en ville – Semaines du Développement Durable de la Ville de Riom, Parc des Dagneaux, Riom

Informations pratiques

Balade nature dans le parc des Dagneaux : connaitre et protéger les plantes sauvages en ville – Semaines du Développement Durable de la Ville de Riom Vendredi 25 septembre, 18h00 Parc des Dagneaux Puy-de-Dôme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Du 23 septembre au 8 octobre, la Ville de Riom organise les Semaines du Développement Durable et propose de nombreuses animations, sorties, visites et projections. Dans le cadre de cet évènement, le Conservatoire botanique national du Massif central propose une balade pour connaître et apprendre à mieux protéger les plantes sauvages en ville.

Le Parc des Dagneaux cache des trésors insoupçonnés : des plantes sauvages, certaines espèces rares et une biodiversité foisonnante. Partez à leur rencontre lors d’une balade guidée, puis venez réfléchir, autour d’une maquette, à la création de votre propre jardin, « arche de biodiversité ». Une soirée pour apprendre, s’émerveiller et… agir.

Et si, le temps d’une soirée, vous deveniez explorateur de la nature urbaine ?

Lieu : Parc des Dagneaux – rendez-vous sous les ombrières

Heure : 18h

Durée : environ 2h

Tarif : gratuit

Retrouvez l’ensemble du programme des Semaines du Développement Durable :ici

Parc des Dagneaux Rue des Dagneaux Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« data »: {« author »: « Ville de Riom », « cache_age »: 86400, « description »: « u00a9 Ville de Riom 2026 », « type »: « rich », « title »: « Semaine du du00e9veloppement durable – 2026 », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/0046233257c039df1c803 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0046233257c039df1c803 », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/4623325 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «

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Venez découvrir les plantes sauvages en ville dans le cadre des Semaines du Développement Durable de la Ville de Riom.

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