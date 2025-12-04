Balade nature des 2-4 ans Loches

Balade nature des 2-4 ans

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

2026-07-28

Partez à la découverte de la nature avec vos tout-petits ! Jeux, observations et petites découvertes sensorielles feront de cette balade une aventure douce et ludique pour éveiller leur curiosité.

Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ de l’Office de Tourisme. 5 .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Discover nature with your little ones! Games, observations and little sensory discoveries will make this walk a gentle, fun adventure to awaken their curiosity.

Bring pants, closed shoes and a water bottle. Dogs not accepted.

RDV at the Tourist Office.

