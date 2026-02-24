Balade nature La Plage, Plan d’Eau Naturel au Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Balade nature La Plage, Plan d’Eau Naturel au Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon jeudi 20 août 2026.
Balade nature
La Plage, Plan d’Eau Naturel au Chambon-sur-Lignon Chemin des Chatoux Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
(1 ad et 1 enf)
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
2026-08-20
A la découverte de la vannerie sauvage avec Marine, passeuse de nature. Accessible à tous en famille.
La Plage, Plan d’Eau Naturel au Chambon-sur-Lignon Chemin des Chatoux Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Discover wild basketry with Marine, nature guide. Accessible to all the family.
L’événement Balade nature Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon