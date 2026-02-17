Balade nature les canaux de Châteauvert

RDV Place de la Paix Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 18:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Découvrez l’histoire et les usages des petits cours d’eau qui traversent et agrémentent le quartier de Châteauvert. Une balade à la fraîcheur des canaux qui s’écoulent dans Valence.

.

RDV Place de la Paix Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history and uses of the small waterways that run through the Châteauvert district. A walk in the freshness of the canals that flow through Valence.

L’événement Balade nature les canaux de Châteauvert Valence a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme