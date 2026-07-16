Balade Nature, MJC Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy
vendredi 18 septembre 2026 · MJC Lorraine · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Balade Nature Vendredi 18 septembre, 14h30 MJC Lorraine Meurthe-et-Moselle
Bonnes chaussures recommandées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Venez porter un autre regard sur votre commune ! Loin du bitume, Vandœuvre cache des trésors de biodiversité qui n’attendent que vous. Laissez-vous guider dans une boucle pédestre de 4 km au cœur des milieux naturels vandopériens et laissez-vous imprégner de notre patrimoine vivant en rencontrant, tout au long du parcours, des intervenants passionnés qui partageront avec vous, leurs secrets.
Rendez-vous rue de Lorraine, sur le parking de la MJC Lorraine – 54500 Vandœuvre
MJC Lorraine Rue de Lorraine 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Lorraine Bel horizon Hameau du Saule Meurthe-et-Moselle Grand Est
Venez porter un autre regard sur votre commune ! Loin du bitume, Vandœuvre cache des trésors de biodiversité qui n’attendent que vous. Laissez-vous guider dans une boucle pédestre de 4 km au cœur des…
© Ville de Vandœuvre
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