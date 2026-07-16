Balade Nature, MJC Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Balade Nature Vendredi 18 septembre, 14h30 MJC Lorraine Meurthe-et-Moselle

Bonnes chaussures recommandées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Venez porter un autre regard sur votre commune ! Loin du bitume, Vandœuvre cache des trésors de biodiversité qui n’attendent que vous. Laissez-vous guider dans une boucle pédestre de 4 km au cœur des milieux naturels vandopériens et laissez-vous imprégner de notre patrimoine vivant en rencontrant, tout au long du parcours, des intervenants passionnés qui partageront avec vous, leurs secrets.

Rendez-vous rue de Lorraine, sur le parking de la MJC Lorraine – 54500 Vandœuvre

MJC Lorraine Rue de Lorraine 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Lorraine Bel horizon Hameau du Saule Meurthe-et-Moselle Grand Est

Venez porter un autre regard sur votre commune ! Loin du bitume, Vandœuvre cache des trésors de biodiversité qui n’attendent que vous. Laissez-vous guider dans une boucle pédestre de 4 km au cœur des…

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