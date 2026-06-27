UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tannerre-en-Puisaye

Balade nocturne du Ferrier de Tannerre Bruant ce drôle d’oiseau Lieu-dit Les Mussots Tannerre-en-Puisaye

dimanche 2 août 2026 · Lieu-dit Les Mussots · Tannerre-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Lieu-dit Les Mussots
Adresse
Ferrier de Tannerre
Ville
89350 Tannerre-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Tannerre-en-Puisaye

Balade nocturne du Ferrier de Tannerre Bruant ce drôle d’oiseau

Lieu-dit Les Mussots Ferrier de Tannerre Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

La Balade nocturne du Ferrier sera le dimanche 2 Août. Bruant ce drôle d oiseau.
Cette année, dans une ambiance cabaret, nous vous proposons d’écouter Madame Sacha avec des chansons des années 30 ou dans le répertoire de Marianne Oswald.
réservation obligatoire FerierDeTannerre@gmail.com ou tel. 06 60 55 04 08.   .

Lieu-dit Les Mussots Ferrier de Tannerre Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   FerierDeTannerre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nocturne du Ferrier de Tannerre Bruant ce drôle d’oiseau

L’événement Balade nocturne du Ferrier de Tannerre Bruant ce drôle d’oiseau Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Tannerre-en-Puisaye (Yonne)