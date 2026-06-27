Balade nocturne du Ferrier de Tannerre Bruant ce drôle d’oiseau Lieu-dit Les Mussots Tannerre-en-Puisaye

Informations pratiques

Tannerre-en-Puisaye

Balade nocturne du Ferrier de Tannerre Bruant ce drôle d’oiseau

Lieu-dit Les Mussots Ferrier de Tannerre Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La Balade nocturne du Ferrier sera le dimanche 2 Août. Bruant ce drôle d oiseau.

Cette année, dans une ambiance cabaret, nous vous proposons d’écouter Madame Sacha avec des chansons des années 30 ou dans le répertoire de Marianne Oswald.

réservation obligatoire FerierDeTannerre@gmail.com ou tel. 06 60 55 04 08. .

Lieu-dit Les Mussots Ferrier de Tannerre Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté FerierDeTannerre@gmail.com

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English : Balade nocturne du Ferrier de Tannerre Bruant ce drôle d’oiseau

L’événement Balade nocturne du Ferrier de Tannerre Bruant ce drôle d’oiseau Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)