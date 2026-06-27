Balade nocturne du Ferrier de Tannerre -Dzim pa poum pa la. Tannerre-en-Puisaye
lundi 3 août 2026 · Tannerre-en-Puisaye
Informations pratiques
Tannerre-en-Puisaye
Balade nocturne du Ferrier de Tannerre -Dzim pa poum pa la.
Ferrier de Tannerre Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:00:00
fin : 2026-08-03 23:59:00
Date(s) :
2026-08-03
DZIM PA POUM PA LA, Une cinquantaine de chansons pour raconter la seconde guerre mondiale. Grande connaisseuse de l’histoire des français à travers leurs chansons populaires, Madame Sacha, accompagnée de Monsieur Jo, parvient à raconter avec fantaisie, l’histoire de la seconde guerre mondiale, en appuyant sur une cinquantaine d’extraits de chanson. .
Ferrier de Tannerre Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté FerierDeTannerre@gmail.com
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English : Balade nocturne du Ferrier de Tannerre -Dzim pa poum pa la.
L’événement Balade nocturne du Ferrier de Tannerre -Dzim pa poum pa la. Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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