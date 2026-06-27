Informations pratiques

Tannerre-en-Puisaye

Balade nocturne du Ferrier de Tannerre -Dzim pa poum pa la.

Ferrier de Tannerre Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:00:00

fin : 2026-08-03 23:59:00

Date(s) :

2026-08-03

DZIM PA POUM PA LA, Une cinquantaine de chansons pour raconter la seconde guerre mondiale. Grande connaisseuse de l’histoire des français à travers leurs chansons populaires, Madame Sacha, accompagnée de Monsieur Jo, parvient à raconter avec fantaisie, l’histoire de la seconde guerre mondiale, en appuyant sur une cinquantaine d’extraits de chanson. .

Ferrier de Tannerre Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté FerierDeTannerre@gmail.com

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English : Balade nocturne du Ferrier de Tannerre -Dzim pa poum pa la.

L’événement Balade nocturne du Ferrier de Tannerre -Dzim pa poum pa la. Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)