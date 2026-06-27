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Balade nocturne du Ferrier de Tannerre -Dzim pa poum pa la. Tannerre-en-Puisaye

lundi 3 août 2026 · Tannerre-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Ferrier de Tannerre
Ville
89350 Tannerre-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Tannerre-en-Puisaye

Balade nocturne du Ferrier de Tannerre -Dzim pa poum pa la.

Ferrier de Tannerre Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:00:00
fin : 2026-08-03 23:59:00

Date(s) :
2026-08-03

DZIM PA POUM PA LA, Une cinquantaine de chansons pour raconter la seconde guerre mondiale. Grande connaisseuse de l’histoire des français à travers leurs chansons populaires, Madame Sacha, accompagnée de Monsieur Jo, parvient à raconter avec fantaisie, l’histoire de la seconde guerre mondiale, en appuyant sur une cinquantaine d’extraits de chanson.   .

Ferrier de Tannerre Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   FerierDeTannerre@gmail.com

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English : Balade nocturne du Ferrier de Tannerre -Dzim pa poum pa la.

L’événement Balade nocturne du Ferrier de Tannerre -Dzim pa poum pa la. Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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