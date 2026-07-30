Balade œcuménique à Vouvant Église Notre-Dame Vouvant

Informations pratiques

Vouvant

Balade œcuménique à Vouvant

Église Notre-Dame Place de l’Église Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 12:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Le courage et l’audace

Programme

Rendez vous à l’église de Vouvant

12h Célébration œcuménique

13h30 Repas partagé salle des fêtes

15h30 Départ de la balade 4,5km ; Haltes intervention des pasteurs et curés

18h Rafraîchissement et bilan

Gratuit, libre participation aux frais

Bienvenue à toutes et tous ! .

Église Notre-Dame Place de l’Église Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 04 14 58 92

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English :

Courage and Boldness

L’événement Balade œcuménique à Vouvant Vouvant a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin