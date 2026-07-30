UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vouvant

Balade œcuménique à Vouvant Église Notre-Dame Vouvant

jeudi 27 août 2026 · Église Notre-Dame · Vouvant

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
Place de l'Église
Ville
85120 Vouvant
Département
Vendée
Tarif

Vouvant

Balade œcuménique à Vouvant

Église Notre-Dame Place de l’Église Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 12:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Le courage et l’audace
Programme
Rendez vous à l’église de Vouvant

12h Célébration œcuménique
13h30 Repas partagé salle des fêtes
15h30 Départ de la balade 4,5km ; Haltes intervention des pasteurs et curés
18h Rafraîchissement et bilan

Gratuit, libre participation aux frais
Bienvenue à toutes et tous !   .

Église Notre-Dame Place de l’Église Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 04 14 58 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Courage and Boldness

L’événement Balade œcuménique à Vouvant Vouvant a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

À voir aussi à Vouvant (Vendée)