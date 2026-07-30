Balade œcuménique à Vouvant Église Notre-Dame Vouvant
jeudi 27 août 2026 · Église Notre-Dame · Vouvant
Informations pratiques
Vouvant
Balade œcuménique à Vouvant
Église Notre-Dame Place de l’Église Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 12:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Le courage et l’audace
Programme
Rendez vous à l’église de Vouvant
12h Célébration œcuménique
13h30 Repas partagé salle des fêtes
15h30 Départ de la balade 4,5km ; Haltes intervention des pasteurs et curés
18h Rafraîchissement et bilan
Gratuit, libre participation aux frais
Bienvenue à toutes et tous ! .
Église Notre-Dame Place de l’Église Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 04 14 58 92
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English :
Courage and Boldness
L’événement Balade œcuménique à Vouvant Vouvant a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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