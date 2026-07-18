Salon Mélusin’Or Vouvant Village de Peintres Place de l’Église Vouvant

Informations pratiques

Vouvant

Salon Mélusin’Or Vouvant Village de Peintres

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10

Association Vouvant Village de Peintres Salon Mélusin’Or, 6e édition

Du 22 août au 13 septembre

Lionel MOYET

David ROUGEAU

Nef Théodelin

– ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30,

– ouvert les week-ends et jours fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Entrée gratuite .

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 17 17 24

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English :

Association Vouvant Village de Peintres Salon Mélusin’Or, 6th edition

L’événement Salon Mélusin’Or Vouvant Village de Peintres Vouvant a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin