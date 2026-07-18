Salon Mélusin’Or Vouvant Village de Peintres Place de l’Église Vouvant
samedi 22 août 2026 · Place de l'Église · Vouvant
Informations pratiques
Vouvant
Salon Mélusin’Or Vouvant Village de Peintres
Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10
Association Vouvant Village de Peintres Salon Mélusin’Or, 6e édition
Du 22 août au 13 septembre
Lionel MOYET
David ROUGEAU
Nef Théodelin
– ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30,
– ouvert les week-ends et jours fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Entrée gratuite .
Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 17 17 24
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English :
Association Vouvant Village de Peintres Salon Mélusin’Or, 6th edition
L’événement Salon Mélusin’Or Vouvant Village de Peintres Vouvant a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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