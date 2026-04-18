Informations pratiques

Vouvant

La Promesse du Vide Les Ricochets en Territoire

10 Place de l’Église Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Promesse du vide Compagnie Avis de Tempête

Se redresser, respirer, lever les yeux vers le ciel et y aller ! C’est cet instant de vie qui nous transforme à jamais que nous allons vous raconter celui du départ, du premier pas, du saut dans le vide.

Sur une structure majestueuse, faite de rouille et de bois, trois artistes de cirque et deux musiciens, habités par un même mouvement et traversés par le cirque, le corps en suspension, la musique et les mots. Ils vont partir. Ils sont prêts. Ils partent… Un spectacle en musique et en

hauteur !

Durée 45 min.

Genre cirque aérien et musique .

10 Place de l’Église Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41

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English :

The Promise of Emptiness Avis de Temp%EAte Theater Company

L’événement La Promesse du Vide Les Ricochets en Territoire Vouvant a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin