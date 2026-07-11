Balade ornithologique Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Balade ornithologique

Rue de Vannes Parc du Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Cette balade ornithologique est guidée par Stéphanie Guégan, naturaliste passionnée et pédagogue.

Découvrez autrement le parc du sanctuaire, en écoutant le chant des oiseaux des choucas du clocher, en passant par les sittelles ou les grimpereaux derrière le Mémorial, la bergeronnette des ruisseaux à proximité du bassin des Carmes. Peut-être même pourrez-vous apercevoir un martin pêcheur ? La balade d’une heure permet de voir ou d’entendre une vingtaine d’oiseaux !

Ecoutez la beauté de la nature !

Départ de la Fontaine (devant la basilique) .

Rue de Vannes Parc du Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Balade ornithologique Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon