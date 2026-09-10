Balade par les sentiers de Palaiseau, MJC – Théâtre des Trois Vallées, Palaiseau

Informations pratiques

Balade par les sentiers de Palaiseau Samedi 19 septembre, 13h00 MJC – Théâtre des Trois Vallées Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Les Échafaudeuses vous invitent à une balade jusqu’à la batterie de la Pointe.

Départ de la MJC à 13h15 !

MJC – Théâtre des Trois Vallées 12 Av. du Général de Gaulle, 91120 Palaiseau, France Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France

Les Échafaudeuses vous invitent à une balade jusqu’à la batterie de la Pointe.

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