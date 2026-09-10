Jeu de piste, Batterie de la Pointe, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · Batterie de la Pointe · Palaiseau
Informations pratiques
Jeu de piste Samedi 19 septembre, 09h30 Batterie de la Pointe Essonne
Dès 10 ans, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
En 1947, un mystérieux message codé est intercepté à la batterie. À vous d’enquêter pour éviter le pire !
Batterie de la Pointe 16 chemin de la batterie de la Pointe 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 33 608183620 http://adpp.info [{« type »: « link », « value »: « http://www.ooxygene.fr/escape-game-palaiseau »}] Fortification Séré de Rivière construite en 1870 pour protéger le fort de PAlaiseau : venez visiter les défenses : escarpes et contre-escarpes, souterrains, le centre de vie et le cavalier. En voiture : se garer dans le quartier, Transports en commune : RER B Palaiseau Villebon puis monter sur le plateau
En 1947, un mystérieux message codé est intercepté à la batterie. À vous d’enquêter pour éviter le pire !
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