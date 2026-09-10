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Jeu de piste, Batterie de la Pointe, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · Batterie de la Pointe · Palaiseau

Jeu de piste, Batterie de la Pointe, Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Batterie de la Pointe
Adresse
16 chemin de la batterie de la Pointe 91120 PALAISEAU
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne
Tarif
Dès 10 ans, sur inscription

Jeu de piste Samedi 19 septembre, 09h30 Batterie de la Pointe Essonne

Dès 10 ans, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

En 1947, un mystérieux message codé est intercepté à la batterie. À vous d’enquêter pour éviter le pire !

Batterie de la Pointe 16 chemin de la batterie de la Pointe 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 33 608183620 http://adpp.info [{« type »: « link », « value »: « http://www.ooxygene.fr/escape-game-palaiseau »}] Fortification Séré de Rivière construite en 1870 pour protéger le fort de PAlaiseau : venez visiter les défenses : escarpes et contre-escarpes, souterrains, le centre de vie et le cavalier. En voiture : se garer dans le quartier, Transports en commune : RER B Palaiseau Villebon puis monter sur le plateau
En 1947, un mystérieux message codé est intercepté à la batterie. À vous d’enquêter pour éviter le pire !

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