Balade patrimoine en musique, Journées européennes du patrimoine Devant l’église Saulgé
samedi 19 septembre 2026 · Devant l'église · Saulgé
Informations pratiques
Saulgé
Balade patrimoine en musique, Journées européennes du patrimoine
Devant l’église 1 Avenue de la Gartempe Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Au cours de cette balade, venez découvrir l’histoire du bourg de Saulgé avec son ancien prieuré et son église Saint-Divitien, les traversées de la rivière avec l’ancien passage à bac puis la construction du pont.
L’occasion de profiter également dans le bourg de plusieurs expositions réalisées avec la commune et le Club photo vidéo de Saulgé dans le cadre de la thématique des Journées européennes du patrimoine patrimoine de la photographie photographies et cartes postales anciennes reproduites en grand format, exposition de matériels et évocation de techniques photographiques, photographies d’oiseaux.
La balade sera aussi musicale avec le duo Samuel Casale (flûte) et Jean-Baptiste Haye (harpe) qui interprétera Gabriel Fauré, Jean-Philippe Rameau, Claude Debussy ou bien encore Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart et Astor Piazzolla.
Organisée par le PAH Vienne&Gartempe .
Devant l’église 1 Avenue de la Gartempe Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Balade patrimoine en musique, Journées européennes du patrimoine
L’événement Balade patrimoine en musique, Journées européennes du patrimoine Saulgé a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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