Balade patrimoine et musique à Saulgé, Église Saint-Divitien, Saulgé

Informations pratiques

Balade patrimoine et musique à Saulgé Samedi 19 septembre, 14h30 Église Saint-Divitien Vienne

Gratuit. Sans réservation. Infos : patrimoine@ccvg86.fr ou 0549910753

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Avec le duo Samuel Casale (flûte) et Jean-Baptiste Haye (harpe) de l’ensemble Le Bateau Ivre.

Au cours de cette balade, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du bourg de Saulgé avec son ancien prieuré et son église Saint-Divitien, les traversées de la rivière avec l’ancien passage à bac puis la construction du pont.

L’occasion de profiter également dans le bourg de plusieurs expositions réalisées avec la commune et le Club photo vidéo de Saulgé dans le cadre de la thématique des Journées européennes du patrimoine « patrimoine de la photographie » : photographies et cartes postales anciennes reproduites en grand format, exposition de matériels et évocation de techniques photographiques, photographies d’oiseaux.

La balade sera aussi musicale avec le duo Samuel Casale (flûte) et Jean-Baptiste Haye (harpe) qui interprétera Gabriel Fauré, Jean-Philippe Rameau, Claude Debussy ou bien encore Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart et Astor Piazzolla.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe

Église Saint-Divitien 1 avenue de la Gartempe 86500 Saulgé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Avec le duo Samuel Casale (flûte) et Jean-Baptiste Haye (harpe) de l’ensemble Le Bateau Ivre.

©Bateau Ivre Alexia Ferdinand + collection privée