Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante Saulgé
Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante Saulgé vendredi 2 octobre 2026.
Saulgé
Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-11 17:30:00
Date(s) :
2026-10-02
À l’occasion de la semaine de la science sur le thème “Saveurs Savantes”, nous vous proposons une exposition sur l’histoire de l’alimentation du 19e au 20e siècle en Vienne et Gartempe. .
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante
L’événement Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante Saulgé a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne