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Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante Saulgé

Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante Saulgé

Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante Saulgé vendredi 2 octobre 2026.

Adresse : site ecomusée lieu-dit Juillé

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : vendredi 2 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Saulgé

Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-11 17:30:00

Date(s) :
2026-10-02

À l’occasion de la semaine de la science sur le thème “Saveurs Savantes”, nous vous proposons une exposition sur l’histoire de l’alimentation du 19e au 20e siècle en Vienne et Gartempe.   .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante

L’événement Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante Saulgé a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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