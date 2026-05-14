Saulgé

Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-11 17:30:00

Date(s) :

2026-10-02

À l’occasion de la semaine de la science sur le thème “Saveurs Savantes”, nous vous proposons une exposition sur l’histoire de l’alimentation du 19e au 20e siècle en Vienne et Gartempe. .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante

L’événement Semaine de la Science sur le thème des Saveurs Savante Saulgé a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne