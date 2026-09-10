Patrimoine et photographie : flânerie dans le bourg de Saulgé, Maison des expositions, Saulgé

Informations pratiques

Patrimoine et photographie : flânerie dans le bourg de Saulgé 19 et 20 septembre Maison des expositions Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le club photo et la mairie de Saulgé profitent des Journées européennes du patrimoine pour célébrer les 200 ans de la photographie.

Parcourez le bourg en suivant un itinéraire fléché et découvrez de grandes photographies montrant la commune autrefois. Votre balade vous conduira notamment à la Maison des expositions, à l’entrée du bourg en venant de Montmorillon, où une exposition retrace l’évolution des techniques photographiques de 1826 à nos jours.

Faites également une halte à l’épicerie participative « Le Rendez-vous Saulgéen », lieu convivial de la commune qui accueille une exposition de photographies. Juste en face, le « Jardin de l’amitié » présente des œuvres en grand format de l’artiste ukrainien Youri Bilak.

Terminez votre déambulation par la découverte de l’église et du pont qui enjambe la Gartempe.

Belle balade à Saulgé !

Maison des expositions Rue du Bec-des-Deux-Eaux, 86500 Saulgé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine parking en face sur la place de l’église

Le club photo et la mairie de Saulgé profitent des Journées du patrimoine pour célébrer les 200 ans de la photographie. Promenez-vous dans le bourg de la commune pour découvrir, dans un parcours de à…

©club photo