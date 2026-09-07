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Balade : patrimoine naturel et bâti de la colline du moulin à vent, Parking du Crous, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Parking du Crous · Nîmes

Balade : patrimoine naturel et bâti de la colline du moulin à vent, Parking du Crous, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parking du Crous
Adresse
Rue Jules Raimu, 30000 Nîmes
Ville
30907 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Balade : patrimoine naturel et bâti de la colline du moulin à vent Samedi 19 septembre, 15h00 Parking du Crous Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La colline dite du Moulin à Vent constitue le poumon vert et le réservoir d’eau du village de Saint-Césaire, bâti sur ses versants méridional et occidental.

La visite vous invite à découvrir ses vestiges des XVIIe et XIXe siècles, aujourd’hui restaurés et préservés.

Parking du Crous Rue Jules Raimu, 30000 Nîmes Nîmes 30907 Saint-Césaire Gard Occitanie
La colline dite du moulin à vent est le poumon vert et le réservoir d’eau du village de Saint-Césaire, bâti sur ses versants méridional et occidental. La visite invite à découvrir ses vestiges datant…

©Ville de Nîmes

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