Balade : patrimoine naturel et bâti de la colline du moulin à vent, Parking du Crous, Nîmes

Informations pratiques

Balade : patrimoine naturel et bâti de la colline du moulin à vent Samedi 19 septembre, 15h00 Parking du Crous Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La colline dite du Moulin à Vent constitue le poumon vert et le réservoir d’eau du village de Saint-Césaire, bâti sur ses versants méridional et occidental.

La visite vous invite à découvrir ses vestiges des XVIIe et XIXe siècles, aujourd’hui restaurés et préservés.

Parking du Crous Rue Jules Raimu, 30000 Nîmes Nîmes 30907 Saint-Césaire Gard Occitanie

La colline dite du moulin à vent est le poumon vert et le réservoir d’eau du village de Saint-Césaire, bâti sur ses versants méridional et occidental. La visite invite à découvrir ses vestiges datant…

©Ville de Nîmes