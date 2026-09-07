Balade : patrimoine naturel et bâti de la colline du moulin à vent, Parking du Crous, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Parking du Crous · Nîmes
Informations pratiques
Balade : patrimoine naturel et bâti de la colline du moulin à vent Samedi 19 septembre, 15h00 Parking du Crous Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La colline dite du Moulin à Vent constitue le poumon vert et le réservoir d’eau du village de Saint-Césaire, bâti sur ses versants méridional et occidental.
La visite vous invite à découvrir ses vestiges des XVIIe et XIXe siècles, aujourd’hui restaurés et préservés.
Parking du Crous Rue Jules Raimu, 30000 Nîmes Nîmes 30907 Saint-Césaire Gard Occitanie
La colline dite du moulin à vent est le poumon vert et le réservoir d’eau du village de Saint-Césaire, bâti sur ses versants méridional et occidental. La visite invite à découvrir ses vestiges datant…
©Ville de Nîmes
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