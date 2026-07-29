Informations pratiques

Nîmes

Feria de Nîmes des Vendanges l’esprit 2026

Toute la ville centre-ville Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

La Feria des Vendanges revient dans les rues de Nîmes autour des traditions taurines dans une ambiance festive ! Au programme musiques de rue, corridas, abrivados, espace taurin et traditions, spectacles équestres, Ban des vendanges, expositions…

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Toute la ville centre-ville Nîmes 30000 Gard Occitanie

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English :

The Feria des Vendanges returns to the streets of Nîmes to celebrate bullfighting traditions in a festive atmosphere! On the program: street music, bullfights, abrivados, bullfighting area and traditions, horse shows, Harvest Ban, exhibitions…

L’événement Feria de Nîmes des Vendanges l’esprit 2026 Nîmes a été mis à jour le 2026-07-29 par Ville de Nîmes