Ensemble, dialoguons – Edition 2026 : Journée portes ouvertes à la Banque de France – NIMES, Banque de France 2 Square du 11 Novembre 1918 30040 NIMES, Nîmes
mercredi 16 septembre 2026 · Banque de France 2 Square du 11 Novembre 1918 30040 NIMES · Nîmes
Informations pratiques
Ensemble, dialoguons – Edition 2026 : Journée portes ouvertes à la Banque de France – NIMES Mercredi 16 septembre, 09h30 Banque de France 2 Square du 11 Novembre 1918 30040 NIMES Gard
Gratuit – Sur inscription uniquement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00
Vous passez peut-être devant chaque jour… mais savez-vous ce qu’on y fait ?
Le mercredi 16 septembre 2026, lors d’une journée exceptionnelle, la Banque de France vous ouvre ses portes. Découvrez la richesse de ses missions en faveur du territoire et de ses acteurs autour de différents stands et ateliers :
– Monnaie et billets
– Services aux particuliers et aux entreprises
– Éducation financière et budgétaire
et d’échanges libres avec celles et ceux qui font vivre cette institution au quotidien.
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Le mercredi 16 septembre, venez découvrir la richesse des missions de la Banque de France autour de stands, ateliers et échanges avec celles et ceux qui font vivre cette institution au quotidien. Dialogue Banque
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