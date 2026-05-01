Balade patrimoine Vailly-sur-Sauldre
Balade patrimoine Vailly-sur-Sauldre dimanche 10 mai 2026.
Vailly-sur-Sauldre
Balade patrimoine
Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Venez nombreux à cette balade Patrimoine pour découvrir l’origine des croix dans nos campagnes.
Deux balades de 4 et 7 km vous sont proposées pour découvrir l’origine et le rôle de nos croix dans les campagnes.
Après la marche, vous pourrez participer à une visite commentée de l’église, suivi du verre de l’amitié.
Participation libre .
Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 84 59 contact@compagnonseglisevailly.fr
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English :
Come one, come all to this Heritage walk to discover the origins of crosses in our countryside.
L’événement Balade patrimoine Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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