Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade patrimoine Vailly-sur-Sauldre

Balade patrimoine Vailly-sur-Sauldre

Balade patrimoine Vailly-sur-Sauldre dimanche 10 mai 2026.

Ville : 18260 Vailly-sur-Sauldre

Département : Cher

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vailly-sur-Sauldre

Balade patrimoine

Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Venez nombreux à cette balade Patrimoine pour découvrir l’origine des croix dans nos campagnes.
Deux balades de 4 et 7 km vous sont proposées pour découvrir l’origine et le rôle de nos croix dans les campagnes.
Après la marche, vous pourrez participer à une visite commentée de l’église, suivi du verre de l’amitié.
Participation libre   .

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 84 59  contact@compagnonseglisevailly.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to this Heritage walk to discover the origins of crosses in our countryside.

L’événement Balade patrimoine Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Vailly-sur-Sauldre (Cher)