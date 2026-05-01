Vailly-sur-Sauldre

Balade patrimoine

Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Venez nombreux à cette balade Patrimoine pour découvrir l’origine des croix dans nos campagnes.

Deux balades de 4 et 7 km vous sont proposées pour découvrir l’origine et le rôle de nos croix dans les campagnes.

Après la marche, vous pourrez participer à une visite commentée de l’église, suivi du verre de l’amitié.

Participation libre .

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 84 59 contact@compagnonseglisevailly.fr

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English :

Come one, come all to this Heritage walk to discover the origins of crosses in our countryside.

L’événement Balade patrimoine Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois