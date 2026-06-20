Balade quartier Les Coutures Sur les pas de Roger Gonthier, de la plus belle gare de France à la vallée industrieuse Limoges samedi 20 juin 2026.

Limoges

Balade quartier Les Coutures Sur les pas de Roger Gonthier, de la plus belle gare de France à la vallée industrieuse

Quartier Les Coutures Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-27

Antoine vous emmène dans un voyage à travers le temps et les vies qui ont façonné ce quartier. Des voûtes majestueuses de la gare des Bénédictins aux reflets tranquilles de la Vienne, cette balade révèle un territoire où mémoire ouvrière, histoire industrielle et quotidien des habitants d’hier et d’aujourd’hui se croisent à chaque rue. Admirez le pont Saint-Étienne, flânez dans le jardin Gonthier, écoutez le murmure du port du Naveix, et laissez-vous surprendre par la mémoire incandescente du Four des Casseaux. Une promenade sensible et humaine, à la rencontre de celles et ceux qui ont fait vivre ce quartier au fil du temps.

Réservation obligatoire sur notre site internet. .

Quartier Les Coutures Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33 limoges@alternative-urbaine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade quartier Les Coutures Sur les pas de Roger Gonthier, de la plus belle gare de France à la vallée industrieuse

L’événement Balade quartier Les Coutures Sur les pas de Roger Gonthier, de la plus belle gare de France à la vallée industrieuse Limoges a été mis à jour le 2026-06-17 par Terres de Limousin