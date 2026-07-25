Balade quartier Les Portes-Ferrées Aux frontières du passé et du renouveau Limoges
samedi 25 juillet 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Balade quartier Les Portes-Ferrées Aux frontières du passé et du renouveau
Quartier les Portes-Ferrées Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-08-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29
Partez à la découverte des Portes Ferrées.
Entre anciennes voies, friches en devenir et nouveaux aménagements, le quartier raconte une histoire de transformation. Ici, l’histoire des habitations ouvrières dialogue avec les projets d’aujourd’hui, dessinant peu à peu de nouveaux usages et de nouveaux horizons. Au fil du parcours, observez les mutations à l’œuvre, ressentez l’empreinte du passé et imaginez la ville de demain. Une balade entre mémoire et renouveau, où chaque pas révèle un territoire en mouvement.
Places limitées à 12 personnes. .
Quartier les Portes-Ferrées Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 33 86 33 limoges@alternative-urbaine.com
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English : Balade quartier Les Portes-Ferrées Aux frontières du passé et du renouveau
L’événement Balade quartier Les Portes-Ferrées Aux frontières du passé et du renouveau Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin
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